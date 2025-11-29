Trump annonce la fermeture de l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela

Le président américain Donald Trump a fait savoir samedi que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela allait être "entièrement fermé".

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Trump écrit : « À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela doit être entièrement fermé. »

La semaine dernière, l'autorité américaine de régulation de l'aviation a mis en garde les compagnies aériennes contre une « situation potentiellement dangereuse » lors du survol du Venezuela en raison d'une « détérioration de la situation sécuritaire et d'une activité militaire accrue dans ou autour » du pays.

Le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation de six grandes compagnies aériennes internationales qui avaient suspendu leurs vols vers le pays suite à un avertissement de l'Administration fédérale de l'aviation américaine.

(Reportage de Mrinmay Dey à Bengalore ; Version française Elizabeth Pineau)