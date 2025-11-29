 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump annonce la fermeture de l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 14:16

Le président américain Donald Trump a fait savoir samedi que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela allait être "entièrement fermé".

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Trump écrit : « À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela doit être entièrement fermé. »

La semaine dernière, l'autorité américaine de régulation de l'aviation a mis en garde les compagnies aériennes contre une « situation potentiellement dangereuse » lors du survol du Venezuela en raison d'une « détérioration de la situation sécuritaire et d'une activité militaire accrue dans ou autour » du pays.

Le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation de six grandes compagnies aériennes internationales qui avaient suspendu leurs vols vers le pays suite à un avertissement de l'Administration fédérale de l'aviation américaine.

(Reportage de Mrinmay Dey à Bengalore ; Version française Elizabeth Pineau)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank