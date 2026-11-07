Trump affirme vouloir nommer Dana White, le patron de l'UFC, au poste de porte-parole de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions)

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il avait demandé au promoteur d'arts martiaux mixtes Dana White d'occuper le poste de porte-parole de la Maison Blanche et l'a invité à venir accompagné de quelques combattants qui lui serviraient d'assistants, “même si certains ne sont pas originaires de notre pays”.

Dana White, directeur général de l’Ultimate Fighting Championship, est un “combattant et guerrier redoutable”, a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

Trump a demandé que six détenteurs actuels ou anciens de titres de l’UFC rejoignent Dana White, dont deux athlètes originaires du Daghestan, en Russie, Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov; les Américains Justin Gaethje, Daniel Cormier et “Kayla Harris”, sans doute une référence à Kayla Harrison; ainsi qu’Amanda Nunes, d’origine brésilienne, qui a obtenu la nationalité américaine l’année dernière.

“Nous avons besoin de ces personnes pour nous défendre contre la gauche lunatique”, a écrit Trump. White et la société mère de l’UFC, TKO Group Holdings , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.