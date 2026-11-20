Trump affirme que les taux d'intérêt sont trop élevés parce que la Fed est “politisée”

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que les taux d'intérêt étaient trop élevés parce que la Réserve fédérale était “politisée”.

Il a ajouté qu'il ne tenait pas le président de la Réserve fédérale pour responsable.