Trump affirme qu'un accord va être trouvé pour la vente de TikTok aux Etats-Unis

Donald Trump a affirmé qu'un accord allait être trouvé pour la vente des activités américaines du réseau social chinois TikTok, que le président des Etats-Unis souhaite voir "rester en vie" dans son pays ( AFP / Stefani Reynolds )

Donald Trump a affirmé qu'un accord allait être trouvé pour la vente des activités américaines du réseau social chinois TikTok, que le président des Etats-Unis souhaite voir "rester en vie" dans son pays.

"Il y aura un accord pour TikTok", a déclaré dimanche Donald Trump lors d'un échange avec des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

"Nous avons beaucoup d'acheteurs potentiels. Il y a énormément d'intérêt pour TikTok", a-t-il également dit.

Dès son retour à la Maison Blanche, le 20 janvier, le dirigeant républicain a accordé à ByteDance, maison mère chinoise de TikTok, un délai de 75 jours, soit jusqu'au 5 avril, pour vendre ses activités américaines.

Faute de cession à cette date, la très populaire plateforme est censée être interdite aux Etats-Unis, selon les termes d'une loi votée l'année dernière au nom de la protection de la sécurité nationale.

Plusieurs prétendants américains sont sur les rangs pour acquérir TikTok, dont la start-up d'intelligence artificielle Perplexity AI ou le Project Liberty porté par le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt, même si ByteDance n'a pas fait part de son intention de vendre.

Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse à bord d'Air Force One à destination de Washington, de retour de Fredericksburg, en Virginie, le 30 mars 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )

"On traite également avec la Chine à ce sujet, car ils pourraient être impliqués", a indiqué Donald Trump dimanche. "Et on verra ce qui se passera. Mais je pense qu'il y aura quelque chose".

En 2020, à la fin de son premier mandat, l'ancien magnat de l'immobilier avait lui-même cherché, en vain, à interdire TikTok aux Etats-Unis.

Il a changé d'avis pendant sa dernière campagne, prenant la défense de l'application, très populaire auprès des jeunes, qui revendique 170 d'utilisateurs dans le pays.

"J'aimerais que TikTok reste en vie", a avancé Donald Trump. "Egoïstement parlant, j'ai gagné le vote des jeunes de 36 points. Les républicains ne font généralement pas aussi bien auprès des jeunes et je pense que ça pourrait en grande partie être dû à TikTok".