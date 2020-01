Trump affiche son soutien au peuple iranien mais accepte un dialogue avec Rohani

Une surprenante bienveillance. Dimanche, le président américain Donald Trump et son homologue iranien Hassan Rohani étaient tous deux prêts à dialoguer. Le contexte est pourtant explosif après l'assassinat le 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani en Irak par un tir de drone américain. Téhéran avait répliqué en bombardant deux bases américaines en Irak. « Nous voulions (montrer) que nous pouvons frapper n'importe quel point choisi par nous », a déclaré dimanche le général de division Hossein Salami, ajoutant que le but n'était pas de « tuer des soldats ennemis ». Donald Trump est prêt à discuter avec l'Iran « sans condition préalable », a déclaré dimanche le ministre américain de la Défense, Mark Esper. Les Etats-Unis sont prêts à évoquer « une nouvelle voie, une série de mesures qui feraient de l'Iran un pays plus normal », a expliqué le chef du Pentagone sur la chaîne CBS. LIRE AUSSI > Iran : pataquès après la brève interpellation de l'ambassadeur britanniqueL'Iran et le Qatar sont convenus dimanche lors d'une rencontre à Téhéran que la « désescalade » était la seule sortie possible aux graves tensions dans la région, a déclaré l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. « Nous sommes convenus (...) que la seule solution à (la) crise passe par la désescalade et le dialogue », a déclaré l'émir après avoir rencontré Hassan Rohani. Trump lance un appel contre la répression« NE TUEZ PAS VOS MANIFESTANTS », a-t-il tweeté, au lendemain d'un premier message qui exhortait le régime de Téhéran à ne pas commettre « un autre massacre de manifestants pacifiques ». Le locataire de la Maison Blanche fait référence aux manifestations qui avaient éclaté mi-novembre en Iran après l'annonce d'une forte augmentation du prix de l'essence, faisant plus de 300 morts, selon Amnesty International. To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed ...