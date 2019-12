Trump accusé de toujours utiliser son téléphone personnel, malgré les risques pour la sécurité

Donald Trump utiliserait-il son téléphone personnel ou une ligne non sécurisée pour passer des appels officiels, malgré les risques pour la sécurité ? C'est ce qu'a affirmé vendredi soir CNN, dans une longue enquête mais dont les informations ont été vivement démenties par le président américain.Depuis son entrée en fonction, et y compris « ces dernières semaines », Donald Trump a continué d'appeler les gens sur un numéro personnel qu'il détenait déjà avant son élection, ont indiqué anonymement à CNN des personnes ayant échangé par téléphone avec le président. Celui-ci possède pourtant également un autre combiné, mis à sa disposition par la Maison-Blanche et entièrement crypté.Trump dément... avec son iPhoneComme à son habitude, c'est sur Twitter que Donald Trump a réagi à ces informations. « Fake News », s'est exclamé le président américain, dénonçant des « informations totalement fausses » et assurant qu'il n'a « pas de portable personnel depuis des années ». Il a envoyé ce tweet avec son iPhone, qu'il avait choisi en 2017 pour remplacer son smartphone Samsung défaillant en matière de sécurité. Fake News @CNN is reporting that I am "still using personal cell phone for calls despite repeated security warnings." This is totally false information and reporting. I haven't had a personal cell phone for years. Only use government approved and issued phones. Retract!-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 décembre 2019Reste que CNN, qui a maintenu ses informations, pointe un autre souci : même si Trump utilise un appareil sécurisé, ce n'est pas forcément le cas de ses correspondants. Des témoins, auditionnés par le Congrès dans le cadre de la procédure d'impeachment visant Donald Trump, ont indiqué que certains hauts responsables américains n'avaient pas respecté toutes les normes de sécurité, notamment pour leurs conversations avec le président américain élu il y ...