Trump accueilli en rock star à la grand-messe des conservateurs

Donald Trump s'exprime à la convention conservatrice CPAC, à National Harbor, près de Washington, le 22 février 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Dans une salle pleine à craquer, la foule applaudit à tout rompre et scande "U-S-A! U-S-A!": Donald Trump a reçu samedi un accueil triomphal lors de la convention CPAC, le grand rassemblement annuel de la droite américaine près de Washington.

Costume bleu et cravate rose, le président américain a avancé en terrain conquis, devant un parterre de casquettes rouges "Make America Great Again".

Dès le début de son discours, le républicain ne perd pas de temps pour s'attaquer aux "mondialistes" et au "funeste groupe de marxistes de gauche extrême va-t-en-guerre" qui selon lui gouvernaient le pays avant son retour au pouvoir.

Une participante de la convention CPAC au moment du discours de Donald Trump, à National Harbor, près de Washington, le 22 février 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Son intervention de près d'une heure et demie, touche comme à son habitude de nombreux sujets, et est ponctuée par les cris de "J-6! J-6!" venant d'un petit groupe de ses partisans dans le fond de la salle. Ils remercient ainsi le président d'avoir gracié, dès le premier jour de son second mandat, les assaillants du Capitole lors du 6 janvier 2021.

Se moquant de l'âge de Joe Biden, 82 ans, le milliardaire républicain de 78 ans martèle aussi à propos de son prédécesseur démocrate que "tout ce à quoi il a touché s'est transformé en merde", devant une audience hilare.

- "Tourbillon" -

Donald Trump s'exprime sur la scène de la convention CPAC à National Harbor, près de Washington, le 22 février 2025 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

La convention CPAC existe depuis plusieurs décennies, mais est devenue récemment l'occasion de célébrer Donald Trump, et d'autant plus cette année avec son retour victorieux à la Maison Blanche.

Dans les allées de la convention, l'image et le nom du milliardaire sont partout. Les participants peuvent prendre une photo avec une silhouette en carton grandeur nature du président républicain, pouce levé. Des vestes à paillettes "TRUMP - L'Age d'Or" sont en vente. Et beaucoup portent des t-shirts le représentant juste après la tentative d'assassinat à son encontre en juillet dernier, l'oreille ensanglantée.

Des vestes à paillette dans les allées de la CPAC, la convention conservatrice américaine, à National Harbor, près de Washington, le 21 février 2025 ( AFP / Alex Wroblewski )

Une femme arbore un t-shirt "Papa est à la maison", avec le milliardaire républicain devant la Maison Blanche, tandis qu'une autre montre avec plaisir ses ongles vernis bleu blanc rouge, avec "TRUMP" sur une main et "VANCE" sur l'autre, du nom du vice-président.

Un mois après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump "est un tourbillon", assure à l'AFP Carol Newton, une retraitée de 63 ans vêtue d'un t-shirt "Trump avait raison". Et "c'est ce dont nous avions besoin" après quatre ans de Joe Biden, ajoute celle qui dit avoir déjà vu le milliardaire républicain "une demi-douzaine de fois".

Chaque fois, "vous en ressortez en vous sentant bien, et éclairé, et plein d'espoir, et enrichi", décrit-elle aux côtés de son jeune petit-fils, venu avec elle pour la première fois à la CPAC.

- "Fantastique" -

Clark Page, participe lui pour la sixième fois à la convention conservatrice. La principale différence avec l'édition 2024? "Les gens sont contents que Donald Trump soit président, l'an dernier on espérait tous qu'il le serait."

Ce retraité âgé de 70 ans explique avoir vu Donald Trump la première fois lors d'un rassemblement en 2015, dans son Etat d'origine de l'Alabama (sud).

Une femme porte une veste "MAGA", slogan de Donald Trump, à la convention CPAC à National Harbor, près de Washington, le 21 février 2025 ( AFP / Alex Wroblewski )

"Après l'avoir vu je me suis dit: +Oh, il va être président+", raconte cet ancien commercial en équipements médicaux.

Selon lui, le premier mois du second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche a été "fantastique".

"Reagan était fantastique aussi", dit-il à propos de l'ancien chef d'Etat républicain (de 1981 à 1989), "mais je n'ai jamais vu un président aussi efficace que Donald Trump".