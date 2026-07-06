Trump a le numéro d’Infantino

On attend le contre-Uno du Roi de la Belgique. Il y a peu de chances qu’il connaisse son blase avant le début du Mondial, mais qu’importe : Donald Trump a tout fait pour que Folarin Balogun dispute le huitième de finale des Américains face à la Belgique, ce mardi (coup d’envoi à 2 heures du matin).

L’attaquant de l’AS Monaco, en forme cet été, avait écopé d’un carton rouge lors de la victoire américaine en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) . Sauf que sa sanction a été annulée ce dimanche par la FIFA. L’instance s’est appuyée sur l’article 27 de son code disciplinaire, qui stipule qu’un carton rouge peut être suspendu pour une « période probatoire d’un an » , mais pas que.…

UL pour SOFOOT.com