Trudeau, Macron et Johnson filmés en train de se moquer de Trump

C'est une séquence qui risque de ne pas plaire à Donald Trump. Alors que les principaux leaders du monde occidental sont réunis à Londres pour le 70e anniversaire de l'Otan, le comportement du président américain ferait sourire les autres chefs d'État, relève le média canadien CBC. La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, est courte. Une séquence de 25 secondes, filmée à la réception organisée mardi soir à Buckingham Palace. On peut y voir les Premiers ministres canadiens, britanniques et néerlandais, Justin Trudeau, Boris Johnson et Mark Rutte, ainsi que le président de la République Emmanuel Macron. Les quatre hommes, un verre à la main, semblent notamment commenter le comportement de Trump lors du sommet. Ils critiquent sa volonté d'avoir « une conférence de presse de 40 minutes ». Justin Trudeau commente aussi la réaction atterrée de l'équipe de Donald Trump face à certaines annonces. Lire aussi Phébé - Pourquoi les démocrates sont jeunes et les dictateurs, vieux Un sommet conflictuel pour Donald TrumpLe 70e anniversaire de l'Otan s'était déjà ouvert dans un climat particulièrement tendu après les déclarations d'Emmanuel Macron qui juge l'organisation en état de "mort cérébrale". Des propos jugés "insultants" par Donald Trump. Il a aussi demandé à Emmanuel Macron s'il voudrait de "beaux combattants de Daesh". "Soyons sérieux", lui a alors répondu le président de la République.Comme le précise Maggie...