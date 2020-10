Troyes se balade à Ajaccio, Le Havre grimpe sur le podium

Troyes, Le Havre et Clermont ont fait respecter la hiérarchie en allant tous chercher les trois points ce samedi. Le meilleur buteur du championnat, Mickaël Le Bihan, a encore frappé mais l'AJ Auxerre a dû se contenter du nul sur la pelouse de Rodez.

Le Havre 1-0 Pau

AC Ajaccio 0-4 Troyes

Il est agile, il est tranquille, il joue avec Hervé Bazile, et on sait tous qu'c'est buteur, Godwin Bentil ! Opposé à Pau, pire équipe de Ligue 2 à l'extérieur, Le Havre a remporté trois points précieux grâce à son attaquant ghanéen, à l'affût sur un corner précoce. Vainqueur (dans la douleur) sur le score de 1-0 pour la quatrième fois de la saison, le HAC se hisse à la troisième place du classement. Dur pour les Palois, qui ont fini à 10 et qui restent relégables.Note du match : 122/10, comme le nombre de secondes qu'il a fallu à Bentil pour marquer le but le plus rapide de la saison.Le match des extrêmes. Sans grande surprise, Troyes s'impose face à une équipe d'Ajaccio qui continue sur son objectif de la saison : revenir en National pour éviter le derby contre Bastia l'année prochaine. L'ACA, pire attaque de Ligue 2, a buté sur le gardien troyen Gauthier Gallon, qui s'est pris pour Neuer le temps d'une rencontre. Toujours pas capable Lire la suite de l'article sur SoFoot.com