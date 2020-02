Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Troyes prend la deuxième place, Le Mans sort la tête de l'eau Reuters • 28/02/2020 à 22:26









Troyes prend la deuxième place, Le Mans sort la tête de l'eau par Matthieu Cointe (iDalgo) L'ESTAC est le nouveau dauphin de Ligue 2. Les hommes de Laurent Batlles se sont imposés à Orléans, 2-0, grâce à des buts de Hyun-Jun Suk et Maxime Barthelme, pour le compte de la 27e journée du championnat. Troyes s'empare de la deuxième place du classement devant l'AC Ajaccio, qui a concédé le nul à Valenciennes (0-0). Le Mans gagne enfin. Les Sarthois remportent leur premier match de l'année face à Guingamp, 2-1. Kanté a inscrit un doublé avant que Rodelin ne réduise le score en fin de rencontre. Le Mans est toujours 19e mais n'est plus qu'à deux points du Paris FC, 17e. De son côté, Clermont est venu à bout de Nancy au terme d'un scénario haletant (2-1). Gonzalez y est allé de son doublé alors que Cissokho avait égalisé sur pénalty. Ce dernier s'est fait expulser dans le dernier quart d'heure, dix minutes après le carton rouge reçu par Gastien. Dans les autres matchs de la soirée, Auxerre a dominé Niort (3-1), alors que Grenoble s'est incliné à Caen (2-0). Sochaux et Rodez se sont quant à eux quittés sur un match nul (1-1).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.