Troyes nouveau dauphin de Lorient, Clermont remercie González

Vainqueur sur le terrain d'Orléans (0-2), Troyes récupère la place de deuxième grâce au coup d'arrêt d'Ajaccio en déplacement à Valenciennes (0-0). Chez les poursuivants, Clermont passe provisoirement devant Lens grâce à un doublé de Mario González (1-2) pendant que Le Havre renoue avec le succès à Châteauroux (0-3). Dans le bas de tableau, Auxerre s'est défait de Niort à domicile (3-1) pendant que Le Mans s'offrait le scalp de Guingamp (2-1) pour revenir à égalité de points avec les Chamois, toujours barragistes.

Valenciennes 0-0 Ajaccio

Orléans 0-2 Troyes

Nouveau dauphin de Lorient, Ajaccio souhaite profiter de son excellente dynamique pour mettre en difficulté un adversaire direct au stade du Hainaut. Mais en face, la meilleure défense du championnat ne fait pas que défendre, et l'animation du VAFC met en difficulté le collectif corse comme en témoigne le tir de Damien Masson au-dessus de la barre malgré le bon décalage de Teddy Chevalier. Par la suite, les locaux continuent de pousser et Baptiste Guillaume voit son tir repoussé par un Benjamin Leroy toujours impassible sur sa ligne de but. Acculé devant son but, Ajaccio ne concède de but malgré de nouvelles tentatives de Kévin Cabral et Maxime Spano-Rahou. Pour Ajaccio, la deuxième place est perdue au profit de Troyes. La bataille ne fait que commencer..., comme le nombre de résultat nul et vierge de Valenciennes cette saison en Ligue 2.