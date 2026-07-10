Troyes ne laisse pas filer un taulier en fin de contrat
Un Mars et ça Ripart ! Alors qu’il était libre de tout contrat depuis fin juin, l’ESTAC a annoncé dans un communiqué la prolongation de Renaud Ripart pour une année supplémentaire. Joueur dans l’Aube depuis 2021, il s’est vu encensé dans le communiqué du club, qui loue « son engagement, son humilité et son sens du collectif ».
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