Troyes manque l'occasion de prendre la tête, Le Havre remonte

par Samuel Martin (iDalgo)

Troyes avait l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Domino's Ligue 2 en cas de victoire à Clermont pour le compte de la 20e journée de championnat. Mais l'occasion est manquée puisque les hommes de Laurent Batlles se sont inclinés au stade Gabriel Montpied (3-2). Le Havre s'impose à Niort sur le plus petit des scores grâce à un but de l'inévitable Tino Kadewere. L'attaquant du Zimbabwe inscrit son 19e but de la saison et permet à son équipe revenir à un point des cinq premières places. Ajaccio se rapproche du podium après sa victoire face à Grenoble (3-1). Nancy domine Valenciennes (1-0) et revient à hauteur de leurs adversaires du soir. Sochaux enchaîne une septième rencontre sans victoire après le nul face au Paris FC (1-1). Dans le bas du classement, Châteauroux respire en empochant un succès précieux dans les derniers instants sur la pelouse de Rodez (1-2). Même constat pour Auxerre qui met un terme à sept matchs sans la moindre victoire du côté du Mans (0-1). Chambly plonge Orléans au fond du classement grâce à un but de Dequaire (1-0).