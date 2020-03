Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Troyes loupe le coche, Bonnet plombe Guingamp Reuters • 06/03/2020 à 22:38









Troyes loupe le coche, Bonnet plombe Guingamp par Matthieu Cointe (iDalgo) Dans ce multiplex de la 28e journée de Ligue 2, Troyes avait l'occasion de revenir à une longueur de Lorient en tête du classement avant le match des Merlus demain. Face au Paris FC, l'ESTAC a laissé passer sa chance (1-1). Tardieu a manqué un pénalty dans le premier quart d'heure, avant que Tchimbembe n'ouvre le score. Ousmane Kante a égalisé à la 38e minute de jeu. Troyes laisse filer deux points et prend le risque de perdre sa 2e place au profit du RC Lens. Dans la course aux barrages, Le Havre et Valenciennes ont marqué des points. Les premiers se sont imposés contre Auxerre (1-0) grâce à une nouvelle réalisation de Kadewere. Le VAFC est quant à lui venu gagner à Grenoble et reste à 7 longueurs de l'AC Ajaccio, 5e. De son côté, Guingamp a pris un coup sur la tête. Dominateurs à Rodez, surtout en seconde période, les Bretons ont encaissé un but de Bonnet à la 90e minute de jeu et s'inclinent 2-1. Dans les autres matchs de la soirée, Clermont a dominé Sochaux (2-0) et lutte aussi pour une promotion dans l'élite, tandis que Chateauroux a défait Caen (2-1). Dans un stade vide, Chambly et Le Mans se sont séparés sur un nul, après avoir fini la rencontre à 10 contre 10 (2-2), tout comme Niort et Nancy (1-1).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.