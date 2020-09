Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Troyes fait tomber Clermont Reuters • 28/09/2020 à 23:26









Troyes fait tomber Clermont par Matthieu Cointe (iDalgo) Troisième victoire de la saison pour l'ESTAC en Ligue 2. Dans le dernier match de la 5ème journée du championnat, l'équipe de Laurent Battles a maîtrisé Clermont Foot (1-0). Au stade de l'Aube, les Troyens ont été récompensés de leur belle première mi-temps par une réalisation de Rominigue Kouamé dans le premier quart d'heure. L'international malien prêté par le LOSC a inscrit son premier but en Ligue 2 ce lundi. Il permet à son équipe de prendre la 4ème place du classement avec 9 points. À domicile, l'ESTAC poursuit son entame parfaite de la saison avec 3 succès en 3 rencontres. De son côté, Clermont concède son premier revers de l'exercice 2020/2021 (1 victoire, 3 nuls) et reste 12ème.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.