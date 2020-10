Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Troyes et le PFC assurent, Le Havre s'en sort Reuters • 31/10/2020 à 21:31









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se déroulait la neuvième journée de Ligue 2 et huit matchs étaient au programme. Le leader du championnat le PFC s'est imposé non sans mal sur sa pelouse contre Caen sur le score de 3-1 après avoir concéder l'ouverture du score. Le dauphin aussi s'est imposé, mais se fût un peu plus facile pour l'ESTAC qui a gagné sur le score de 4-0 en Corse contre Ajaccio. Paris et Troyes sont toujours en tête de la Ligue 2, Le Havre complète le podium après sa victoire 1-0 conte Pau. Dans les autres matchs Chambly s'est incliné 1-0 contre Dunkerque, Guingamp et Sochaux se sont neutraliser 0-0, Nancy et Clermont se sont imposés contre Châteauroux et Valenciennes enfin Rodez et Auxerre ont fait match nul 2-2.

