Troyes domine Auxerre et retrouve le podium par Samuel Martin (iDalgo) Troyes continue sa remontée. Après quatre défaites consécutives au mois de janvier, l'ESTAC signe son deuxième succès de rang lors du derby face à Auxerre (3-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 2. Tchimbembe (29', 1-0) et Bedia (37', 2-0) lancent parfaitement leur équipe en faisant le break tôt dans la rencontre. Mais les Bourguignons vont réagir juste avant la pause par l'intermédiaire de Ngando (44', 2-1). Des Auxerrois qui vont voir le match tourné en leur défaveur lors de la célébration puisque Birama Touré sera exclu pour un mauvais geste sur un adversaire. Les locaux n'en demandaient pas tant pour asseoir leur domination et se détacher au score. Tchimbembe inscrit son deuxième but du match sur un service délicieux de Maxime Barthelmé (65', 3-1) et scelle le score. Les locaux reviennent à égalité de Lens troisième pendant que l'AJA manque l'occasion de revenir dans la première partie de tableau.

