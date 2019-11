Troyes-Chambly : Joachim Eickmayer sort de l'ombre

Chaleureusement félicité par quelques coéquipiers euphoriques, Joachim Eickmayer exulte devant les travées clairsemées du stade de l'Aube. Le temps additionnel de la première période vient de débuter sur la pelouse de Troyes ce vendredi soir. Bien servi par son binôme de l'entrejeu Jonathan Beaulieu, le milieu relayeur de 26 ans n'a pas tremblé au moment de conclure une contre-attaque ultra-rapide du FC Chambly.Lancé à pleine vitesse et esseulé dans la surface, il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets, alourdissant la marque (0-2, 45e+2) pour le promu picard. Joachim Eickmayer a donc contribué au premier succès (0-4) des siens depuis le 12 septembre. C'était sur le terrain du Paris FC (0-3) lors de la sixième journée.Une belle récompense, donc, pour celui qui a inscrit son tout premier but pour le FC Chambly depuis son arrivée, actée durant l'été 2018. Il agit également de sa deuxième réalisation en Ligue 2, puisqu'il avait trouvé la faille pour Amiens à l'AC Ajaccio (1-1) le 29 novembre 2016.La confiance du staffMais c'est surtout son abattage constant au milieu de terrain qui a convaincu son coach Bruno Luzi d'en faire un titulaire indiscutable. Ce dernier a d'ailleurs titularisé le natif de Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) quatorze fois en quinze journée de Ligue 2. Seules des douleurs à un genou avaient incité l'entraîneur à le laisser au repos le 4 octobre lors de la défaite (1-0) au Mans en championnat.Cette confiance du staff, l'Artésien aux 10 matchs pour 614 minutes en Ligue 1 avec Sochaux (2013-2014) la rend parfaitement bien. Il a ainsi été l'un des rares joueurs du club promu à surnager pendant la série noire qui a pris fin dans l'Aube : les Oisiens restaient sur un point pris sur vingt-quatre possible !Si Joachim Eickmayer a donc prouvé qu'il pouvait aider son équipe autrement qu'à la récupération, le voir marquer est extrêmement rare. Sa dernière réalisation ...