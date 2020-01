Tropicale Amissa Bongo : une journée à graver dans les mémoires

Parti ce jeudi 23 janvier de Lambaréné (province du Moyen-Ogooué) pour la plus longue étape de cette 15e édition, le peloton a parcouru les 190 kilomètres sous une chaleur étouffante et humide (près de 35 °C et 66 % d'humidité). La journée a été marquée par la longue échappée de Joseph Areruya (Rwanda), Clovis Kamzong (Cameroun), Abdul Aziz Nikiema (Burkina) et El Houcaine Sabbahi (Maroc). Ils ont parcouru 160 kilomètres devant le peloton, comptant jusqu'à 7'40 d'avance. Si ce dernier s'est repris dans la dernière partie de l'étape sous l'impulsion de la sélection nationale érythréenne, afin de protéger le maillot jaune de son leader Natnael Tesfazion, les quatre hommes ont conservé 4'13'' jusqu'à l'arrivée.La victoire s'est jouée entre eux, et c'est Clovis Kamzong Abossolo qui l'emporte de quelques millimètres face à Joseph Areruya, le Rwandais vainqueur du Tour du Gabon en 2018 et professionnel ces deux dernières années dans l'équipe Delko-Marseille-Provence. Une performance pour le coureur camerounais âgé de 29 ans, qui inscrit là une des plus belles lignes sur son palmarès. Un jour historique également pour la Tropicale, puisque le lion indomptable est le premier coureur d'Afrique centrale à inscrire son nom sur les tablettes de la plus grande course du continent. À l'arrivée, le vainqueur du jour ne cachait pas sa joie ? et sa surprise ? de monter sur la plus haute marche du podium : « C'est incroyable, je ne...