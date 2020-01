Tropicale Amissa Bongo : retour aux sources pour Natnael Berhane

La première étape du Tour du Gabon a emmené hier lundi les coureurs de Bitam à la ville d'Ebolowa au Cameroun, distante de 149 km. À l'arrivée, Attilio Viviani (Cofidis) remporte le sprint massif devant Lorrenzo Manzin (Total-Direct-Énergie) et Biniam Hailu (Nippo-Delko-Provence). Une performance pour l'Italien de 24 ans, qui s'impose devant deux anciens vainqueurs d'étapes l'an dernier et habitués aux sprints parfois houleux de l'épreuve africaine. Mais Attilio Viviani n'est pas n'importe qui, son grand frère Elia, qu'il a suivi cette saison dans la formation française World Tour (Première division mondiale) n'est autre que le champion d'Europe en titre et l'un des meilleurs sprinteurs du monde.Pourtant, c'était une première sous les Tropiques pour le premier porteur du maillot jaune de leader. Viviani a pu bénéficier de l'expérience et des conseils de son capitaine de route, Natnael Berhane. L'Érythréen connaît bien le Tour du Gabon et c'est un véritable atout pour la formation française, selon Alain Deloeuil, son directeur sportif : « Natnael a l'expérience de la Tropicale, forcément il apporte un plus à ses équipiers. Lui a pris un petit peu de retard dans sa préparation, mais il est très motivé ! »Lire aussi Gabon : la Tropicale Amissa Bongo fête ses 15 ansLa course qui l'a révéléeDès sa première participation en 2013 au sein de sa sélection nationale, Natnael Berhane remporte une étape, attirant ainsi l'attention de...