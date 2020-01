Tropicale Amissa Bongo : du vélo mais aussi du tourisme

Vendredi matin, la 5e étape de la Tropicale Amissa Bongo a vu son kilométrage amputé de plus de 60 km par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Une question logistique afin de pouvoir emmener à temps l'ensemble des véhicules de la caravane au port de Libreville à l'issue de la journée, afin d'embarquer sur le bateau avant la marée, direction Port-Gentil, théâtre de l'étape du lendemain. Le départ matinal de Lambaréné a permis aux coureurs d'apprécier la douceur matinale, avec une vue magistrale sur le fleuve Ogooué. Si le peloton est passé à deux pas de l'hôpital Schweitzer, les coureurs n'ont pas eu le temps de s'attarder sur ce haut lieu touristique du pays. Car Lambaréné, connu dans le monde entier grâce au docteur Schweitzer, abrite toujours l'?uvre de ce médecin alsacien. Le centre hospitalier est toujours en activité, mais l'ancien dispensaire a été transformé en musée et en éco-lodges qui accueillent volontaires et touristes locaux et internationaux. C'est un endroit magnifique, au bord du fleuve, lieu de départ d'excursions en pirogue afin de découvrir les hippopotames ou les gorilles.Lire aussi Tropicale Amissa Bongo : une journée à graver dans les mémoires Lire aussi Gabon : la Tropicale Amissa Bongo fête ses 15 ansPremière victoire algérienneMais pas le temps de faire du tourisme pour les 81 rescapés du peloton, qui a filé à vive allure ? plus de 46 km/h ! - pour parcourir les 82 km les séparant de...