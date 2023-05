Trophées UNFP: Mbappé favori pour un quadruplé

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé après un but à Angers, le 21 avril 2023 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Kylian Mbappé est favori pour remporter pour la quatrième fois d'affilée le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison de Ligue 1, dimanche à Paris, où l'entraîneur lensois Franck Haise pourrait également être couronné.

Le capitaine de l'équipe de France et figure de proue du Paris Saint-Germain, déjà élu en 2019, 2021 et 2022 (pas de cérémonie en 2020, année Covid), est en compétition avec son partenaire Lionel Messi, les Lensois Seko Fofana et Loïs Openda et le Lillois Jonathan David.

Mbappé est aussi bien placé pour un cinquième titre de meilleur buteur de Ligue 1, une série qui lui permettrait d'égaler Jean-Pierre Papin, sacré de 1988 à 1992.

Haise, le technicien des Sang et Or, est aussi favori pour un premier titre, grâce à la qualité du jeu offensif de son équipe, brillante deuxième derrière le puissant PSG.

L'entraîneur de Lens Franck Haise, lors d'un match à Lorient, le 21 mai 2023 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Pour succéder au Rennais Bruno Genesio, qui ne figure pas dans le top 5, comme le probable champion de France Christophe Galtier, le Lensois est notamment opposé au Croate Igor Tudor et à son jeu très exigeant physiquement à l'Olympique de Marseille ou à l'entraîneur du promu Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, Philippe Montanier.

- Vote du public pour le plus beau but -

Pour les autres lauréats de ses prix remis par le syndicat national des joueurs (UNFP), désignés par les votes de leurs pairs, la compétition semble plus ouverte.

Chez les Espoirs, le buteur Montpelliérain Elye Wahi a ses chances devant le Parisien Nuno Mendes ou les Lyonnais Bradley Barcola et Rayan Cherki, pour reprendre le trophée gagné par William Saliba la saison dernière.

La cérémonie au pavillon Gabriel, sur les Champs-Élysées, doit aussi sacrer le meilleur gardien du Championnat.

L'Italien de Paris Gianluigi Donnarumma est en course pour conserver son titre, concurrencé par l'inamovible Anthony Lopes (OL) et les nordistes Lucas Chevalier (Losc) et Brice Samba (Lens).

Chez les féminines, le trophée ne devrait pas échapper à une Parisienne, Kadidiatou Diani ou Grace Geyoro, ou à une Lyonnais Delphine Cascarino.

L'UNFP doit également désigner le plus brillant des Français de l'étranger - Karim Benzema en 2022 - et les meilleurs joueur, gardien et entraîneur de Ligue 2, les meilleurs arbitres par division et les équipes types de L1 et L2.

Un vote du public déterminera les deux plus beaux buts de la saison, dans l'élite et dans son antichambre. Enfin l'UNFP, au lendemain de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, remettra un prix spécial "joueur citoyen" pour l'oeuvre d'un joueur de L1, après Mamadou Sakho en 2022 pour son association Amsak.

Les cinq nominés par catégorie

Meilleur joueur de L1: Jonathan David (Losc), Seko Fofana (Lens), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG) et Loïs Openda (Lens).

Meilleur gardien de L1: Lucas Chevalier (Losc), Gianluigi Donnarumma (PSG), Pau Lopez (OM), Anthony Lopes (OL) et Brice Samba (Lens)

Meilleur entraîneur de L1: Paulo Fonseca (Losc), Pascal Gastien (Clermont), Franck Haise (Lens), Philippe Montanier (Toulouse) et Igor Tudor (OM).

Meilleur Espoir de L1: Bradley Barcola (OL), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Rayan Cherki (OL), Nuno Mendes (PSG) et Elye Wahi (Montpellier).

Meilleur joueur de L2: Jean-Philippe Krasso (ASSE), Victor Lekhal (HAC), Josh Maja (Bordeaux), Georges Mikautadze (Metz) et Niels Nkounkou (ASSE).

Meilleure joueuse de D1 féminine: Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Melchie Dumornay (Reims), Grace Geyoro (PSG) et Rosemonde Kouassi (Fleury 91).