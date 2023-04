Trophées 2023 des meilleures assurances vie : les 4 contrats thématiques primés

La sélection 2023 du Revenu des quatre meilleurs contrats d'assurance vie thématiques. (© Adobestock)

Vous souhaitez trouver une assurance vie qui sort des sentiers battus. Le Revenu a sélectionné pour vous quatre contrats innovants à thématiques (immobilier, ETF) et à gestion pilotée. Ils obtiennent un Trophée d'Or 2023 du Revenu.

On compte actuellement plusieurs dizaines de contrats d'assurance vie ouverts à la commercialisation et, chaque année, de nouveaux produits voient le jour.

Ils sont élaborés autour d’une thématique particulière, vous proposent d'investir sur des catégories de fonds spécifiques ou encore en gestion pilotée, c'est-à-dire en déléguant la gestion de votre épargne.

En 2023, la rédaction du Revenu a décerné un Trophée d'Or à quatre contrats, tous récents et qui sortent du lot. Leur point commun : des frais transparents et raisonnables par rapport à la qualité du contrat et au service rendu.

Voici les caractéristiques des quatre contrats «thématiques» primés Trophée d'Or du Revenu.

Ampli-Assurance Vie

Assureur/Distributeur : Ampli Mutuelle

Sécurité. La remontée spectaculaire des taux obligataires en 2022 a convaincu Ampli Mutuelle, spécialiste des indépendants et libéraux, de lancer un contrat monosupport à 100% en fonds en euros sécurisé. Ce contrat sans frais d'entrée et avec des frais de gestion très bas devrait séduire les plus prudents avec un rendement qui, sauf accident, pourrait atteindre 3,5% à 4% net de frais pour 2023.

REPÈRES

Date de création : 2023

Minimum à la souscription : 5.000