Trophées 2023 des meilleures assurances vie : les 4 contrats gagnants des mutuelles

La sélection 2023 du Revenu des meilleurs contrats d'assurance vie proposés par des mutuelles. (© Adobestock)

Simples, accessibles et attrayants en termes de performances, les contrats multisupports distribués par des mutuelles sont incontournables sur le marché de l’assurance vie. Découvrez les quatre contrats qui ont reçu un Trophée d’Or 2022 du Revenu.

Proches de leurs clients et de leurs aspirations en matière d’épargne, les mutuelles d'assurances ont réussi à s’imposer sur le marché de l’assurance vie avec des contrats simples, accessibles et attrayants en termes de performances financières.

Parmi l’ensemble des contrats des groupes mutualistes analysé par la rédaction du Revenu, quatre contrats ont reçu un Trophée d'Or du Revenu. Leur point commun ? Ils jouent à la fois la carte d'un fonds en euros au rendement souvent bien supérieur à la moyenne et une bonne sélection de fonds financiers.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques des quatre contrats ainsi que, pour chacun, notre exemple d'allocation sur cinq unités de compte (avec leur code Isin) sur lesquelles investir dans le cadre d'un profil prudent (20% d'unités de compte) ou d'un profil équilibré (40% d'unités de compte).

Compte Épargne Libre Avenir (CELA)

Assureur : MIF – Distributeur : MIF

Le contrat multisupport CELA de la mutuelle MIF a tout pour plaire: simple, accessible (100% de versement possible sur le fonds en euros jusqu’à 40.000 euros pour les profils sécuritaires), avec des frais réduits et un rendement de +2,20% en 2022 pour son fonds en euros. La gamme d’unités de compte s’est encore étoffée avec des fonds actions et des fonds immobiliers