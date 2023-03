Trophées 2023 des meilleures assurances vie : les 4 contrats d'associations primés

La sélection 2023 du Revenu des meilleurs contrats d'assurance vie proposés par les associations. (© Adobestock)

Depuis plus de quarante ans, les associations d’épargnants séduisent un grand nombre d'adhérents avec leur contrats d'assurance vie emblématiques. La rédaction du Revenu a décerné en 2023 un Trophée d'Or à quatre contrats d'association.

Fers de lance du marché français de l'assurance vie depuis plus de 40 ans, les associations d'épargnants rassemblent des milliers, voire des centaines de milliers d'adhérents et sont très impliquées dans la défense de l'assurance vie auprès des pouvoirs publics.

Principaux atouts de ces contrats historiques : des frais de gestion réduits qui génèrent des performances remarquables pour leur fonds en euros et un niveau de services rendus (garantie plancher, avances, etc.) au-dessus de la moyenne. Désormais, leur gamme d'unités de compte simple et accessible s'étoffe chaque année pour accompagner progressivement leurs adhérents sur la voie de la diversification.

Enfin, Le Revenu apprécie le caractère évolutif de ces contrats lancés parfois il y a plusieurs décennies et qui restent au goût du jour, une qualité qui bénéficie aussi bien aux anciens assurés qu'aux nouveaux.

Ces contrats sont généralement vendus par des courtiers ou des agents généraux de compagnies d'assurance.

En 2023, la rédaction du Revenu a récompensé quatre associations d'épargnants et leur contrat phare : découvrez les ci-dessous, ainsi que les supports sur lesquels investir selon votre profil prudent (80% en fonds en euros et 20% en unités de compte) ou équilibré (60% en fonds en euros et 20% en