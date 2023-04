Trophées 2023 des meilleures assurances vie : les 2 contrats des CGP primés par Le Revenu

La sélection 2023 du Revenu des meilleurs contrats d'assurance vie des conseillers en gestion de patrimoine. (© Adobestock)

Les contrats d'assurance vie proposés par les cabinets de conseil en gestion de patrimoine (CGP) sont généralement complets et innovants. Le Revenu a attribué un Trophée d'Or à deux d'entre eux.

Pour les 5.000 cabinets de gestion de patrimoine (CGP) indépendants implantés partout en France, l'assurance vie est une enveloppe particulièrement appréciée pour accompagner leurs clients sur le plan patrimonial et, bien sûr, pour les multiples possibilités de placements financiers.

Dans le cadre de leur statut réglementé de conseiller en investissement financier (CIF), les CGP ont pour obligation de proposer à leurs clients une offre diversifiée de contrats d'assurance vie et peuvent réaliser des allocations financières personnalisées.

C'est pourquoi les contrats d'assurance vie spécialement créés pour ce réseau de distribution et assurés par des assureurs de renom sont généralement très complets et à la pointe de l'innovation.

Découvrez les deux contrats de CGP primés par le Revenu en 2023 Patrimoine Vie Plus

Assureur : Suravenir – Distributeur : Vie Plus/CGP

Contrat évolutif, Patrimoine Vie Plus, distribué depuis vingt-cinq ans via les cabinets de CGP partenaires de la plateforme Vie Plus, est la vitrine de Suravenir. Il référence plus de 1300 fonds (ETF, fonds structurés, immobiliers, etc.) en architecture ouverte et propose des gestions thématiques (santé, immobilier, monde, etc.) pilotées par des gérants de renom.