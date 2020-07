Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trophée Veolia : Nice et le Celtic dos à dos, Lyon débute par une défaite Reuters • 16/07/2020 à 23:47









par Florian Burgaud (iDalgo) La première journée du Trophée Veolia, un tournoi opposant Nice, Lyon, le Celtic et les Rangers au Groupama Stadium de Décines, a eu lieu ce jeudi soir. Dans la première rencontre, Nice et le Celtic se sont neutralisés 1-1 : après l'ouverture du score du Danois Kasper Dolberg (39e), Patryk Klimala égalisait pour les Écossais à la 73e minute de jeu. Ensuite, les hôtes lyonnais de la compétition se sont pris les pieds dans le tapis face aux Rangers. Ianis Hagi, le fils de Gheorghe, légende du football roumain, a inscrit un doublé en début de rencontre (20e, 25e) qui a complètement coupé les jambes des joueurs de Rudi Garcia. Malgré l'expulsion de Ryan Kent à la 39e minute, l'OL n'a jamais réussi à revenir dans le match et s'incline 2-0 face aux Glaswégiens qui prennent la tête du Trophée Veolia. La seconde journée aura lieu samedi : Nice jouera les Rangers et Lyon le Celtic.

