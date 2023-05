Trophée des champions : la LFP et le mirage international

Si les rumeurs se confirment, le Trophée des champions ne pourra se tenir comme prévu à Bangkok. Une nouvelle périartérite guère glorieuse, dans les vaines tentatives de la LFP de vendre sa Ligue 1 à l’international.

Si l’annonce n’est pas encore officielle, l’affaire se présente mal : le Trophée des champions, qui oppose le vainqueur de la Coupe de France à celui de la Ligue 1 et qui est prévu à Bangkok en Thaïlande le 5 août prochain, ne pourra y avoir lieu selon l’ensemble des médias. La faute à l’organisateur local, le groupe Fresh Air Festival, qui jetterait l’éponge sans fournir de véritable raison. Et au-delà de la déconvenue pour le prestige du foot français ou de la petite claque sur l’orgueil national, ce sont quelques millions d’euros qui s’envolent en fumée. Le beau projet de conquête du marché asiatique en prend également un sérieux coup, alors que le match de gala revenait de ce côté du globe après les éditions de Pékin en 2014 puis de Shenzhen en 2018 et 2019. Auparavant, cette tête de gondole n’avait cessé de voyager partout où la LFP imaginait l’influence française possible : Canada, Tunisie, Maroc, États-Unis, Gabon, Israël…

Cette année, l’enjeu s’avérait de taille au regard du fantasme sur le marché asiatique qui alimente les rêves de grandeur des dirigeants de la Ligue. Mais le discours vaniteux de cette dernière se dégonfle, donc, comme une baudruche. Pourtant, le communiqué officiel lors de la présentation du nouveau point de chute ciblait « l’ambition de créer un temps fort autour du football français en Asie du Sud-Est, où l’on estime à 400 millions le nombre de fans de football, et de remplir le célèbre stade national Rajamangala » . Le climat, lui, se félicite de cette nouvelle qui économise un peu d’empreinte carbone. Car il faut dire qu’en 2023, ce type de longs voyages à vocation exclusivement commerciale passe mal sur le plan écologique, tandis que le ballon rond découvre ses obligations en la matière.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com