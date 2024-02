information fournie par So Foot • 28/02/2024 à 21:26

Trop forte pour les Bleues, l'Espagne remporte la Ligue des nations

L'équipe de France s'est faite surclasser par les championnes du monde en titre à Séville et s'incline logiquement 2-0 au terme d'une finale de Ligue des nations qui n'a pas laissé de place aux rêves bleus.

Espagne 2-0 France

Buts : Aitana (32 e ) et Mariona (53 e ) pour la Roja

Décidément Séville ne réussit pas aux Bleu(e)s. Le rêve de l’équipe de France s’est heurté à la dure réalité de la loi sportive ce mercredi et s’est logiquement inclinée 2-0 en finale de Ligue des nations face à une sélection espagnole championne du monde et surtout beaucoup trop forte pour elle. Les locales ont même pu se priver d’une Alexia Putellas à peine retapée pour dominer outrageusement une rencontre où les Bleues n’ont existé que physiquement. Si Hervé Renard et sa clique se félicitaient d’avoir atteint pour la première une finale d’une grande compétition, la France sait désormais ce qu’il lui reste à faire pour enfin garnir son armoire à trophée.…

par Anna Carreau, au stade de La Cartuja pour SOFOOT.com