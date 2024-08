"Trop de gens franchissent la frontière": paroles d'électeurs dans l'Arizona

Will Purtil, directeur d'agence bancaire, le 5 juin 2024 à Phoenix, en Arizona ( AFP / Patrick T. Fallon )

A un peu plus de deux mois de l’élection présidentielle américaine, l’AFP est allée prendre le pouls de l'électorat dans des comtés de sept Etats "pivots", susceptibles de faire basculer le scrutin.

Le comté de Maricopa aura un rôle crucial dans l’attribution des 11 grands électeurs de l’Etat de l'Arizona (sud-ouest). La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump auront besoin d’au moins 270 grands électeurs pour l’emporter le 5 novembre.

Joe Biden avait remporté l'Etat en 2020, mettant le holà à près de huit décennies de domination des républicains en Arizona, devenu un "swing state". Mais la partie ne sera pas facile pour les démocrates, les prises de position dures de Donald Trump sur des questions comme l'immigration trouvant un écho favorable chez certains dans cet Etat frontalier du Mexique.

- Endettement -

Will Purtill, directeur d'agence bancaire de 34 ans, explique à l'AFP que son plus gros souci est la situation économique.

Vue aérienne du centre-ville de Phoenix, le 28 août 2018 en Arizona ( AFP / Robyn Beck )

"Le recours au crédit n'a jamais été aussi élevé", dit-il. "Les gens sont acculés, de plus en plus piégés par l'endettement sans les ressources pour s'en sortir".

Il s'inquiète également des taux d'intérêt que la Réserve fédérale a progressivement relevés ces deux dernières années pour lutter contre l'inflation consécutive à la pandémie de Covid-19. Les crédits immobiliers sont devenus plus coûteux, inaccessibles pour beaucoup d'Américains qui aspirent à devenir propriétaire de leur domicile.

Will Purtill penchera pour "celui qui a le plan le plus ambitieux et pourra rendre les logements plus abordables".

- Panier de courses -

D'autres électeurs du comté de Maricopa, où le coût du panier de courses et du logement est supérieur à la moyenne nationale, pensent aussi que l'économie est le sujet numéro un.

Roxanne Pazul, retraitée, le 3 juin 2024 à Phoenix, en Arizona ( AFP / Patrick T. Fallon )

"Mon plus gros problème, c'est que tous les jours, l'Américain moyen ne peut plus nourrir sa famille, qu'il y a des familles, ou même des individus, qui ont du mal", dit Roxanne Pazul, retraitée de 62 ans et membre des Ahwatukee Republican Women, une organisation locale de femmes républicaines.

Certains se soucient aussi du respect du processus électoral dans cet Etat où les accusations infondées de fraude électorale ont fleuri lors des scrutins de 2020 et 2022.

Mme Pazul a visité le centre électoral du comté de Maricopa pour s'assurer que son vote comptera et "qu'il n'y aura pas de problèmes".

- Immigration -

Le nombre de migrants traversant la frontière des Etats-Unis a atteint des niveaux records et l'immigration est l'un des sujets brûlants de la campagne, particulièrement dans la région de Phoenix, à environ 160 kilomètres du Mexique.

Karen Deadrick, enseignante, le 3 juin 2024 à Phoenix, en Arizona ( AFP / Patrick T. Fallon )

Karen Deadrick, enseignante de 69 ans place l'immigration clandestine et "la frontière ouverte" au premier plan de ses préoccupations.

"Il y a beaucoup trop de gens qui franchissent la frontière", affirme-t-elle. "On ne sait pas qui vient. On sait qu'ils sont bien financés".

Mme Deadrick, elle aussi membre des Ahwatukee Republican Women, a également peur pour l'intégrité des élections et espère que son vote "sera compté et qu'il n'y aura pas de problème".

"Je dois dire que personnellement, je n'ai jamais eu de problème", reconnaît-elle cependant.