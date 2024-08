Troisième jour d'une opération israélienne en Cisjordanie occupée qui a tué 20 Palestiniens

Vingt Palestiniens ont été tués en trois jours d'une vaste opération lancée par Israël en Cisjordanie occupée, en marge de la guerre à Gaza, tous des combattants selon l'armée, parmi lesquels trois membres du Hamas vendredi dans une frappe aérienne.

Dans la bande de Gaza, l'ONG américaine Anera a rapporté vendredi le décès la veille dans une frappe israélienne de quatre Gazaouis qui avaient "demandé à prendre les commandes du véhicule de tête" d'un de leurs convois humanitaires, sans que leur présence n'ait été "coordonnée au préalable".

L'armée israélienne a assuré avoir mené une "frappe précise" après que "des assaillants armés ont pris le contrôle du véhicule".

En Cisjordanie occupée, territoire palestinien séparé de Gaza, l'armée a indiqué avoir tué vendredi à Jénine trois combattants du Hamas, dont le commandant du mouvement islamiste palestinien dans la ville, Wissam Khazem, et un quatrième homme, âgé de 82 ans selon l'agence palestinienne Wafa.

Le ministère palestinien de la Santé a également fait état de 20 morts depuis mercredi, parmi lesquels deux adolescents de 13 et 17 ans, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza, et le Jihad islamique ont annoncé qu'au moins 13 des personnes tuées étaient des combattants de leurs branches armées.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé jeudi à la "fin immédiate" de cette opération, condamnant "fermement les pertes de vies humaines, notamment de mineurs".

L'armée israélienne a déclenché cette opération qualifiée "d'antiterroriste" en envoyant des colonnes de blindés appuyés par des aéronefs sur Jénine, Tulkarem, Toubas et leurs camps de réfugiés, bastions de groupes armés actifs contre l'occupation israélienne.

Elle a indiqué avoir arrêté 17 "suspects d'activités terroristes" et saisi "de grandes quantités d'armes".

Map of the West Bank showing the cities where the Israeli military launched a series of raids on August 28 ( AFP / Omar KAMAL )