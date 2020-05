Trois télétravailleurs sur 10 estiment que leur santé psychologique et physique s'est dégradée en confinement

SONDAGE - Un tiers des télétravailleurs confinés pensent que la crise sanitaire du coronavirus "va modifier la position de leur entreprise vis-à-vis du télétravail", selon une étude CSA pour Malakoff Humanis publié mercredi 6 mai.

Les mesures de confinement prises mi-mars pour faire face au coronavirus ont eu des conséquences sur le quotidien de nombreux salariés : plus de 12 millions sont actuellement en chômage partiel et cinq millions sont en télétravail. Un statut nouveau pour la plupart d'entre eux.

Si les ordonnances de 2017 ont inscrit le télétravail comme un droit du salarié, "la moitié" des télétravailleurs confinés "expérimente cette forme de travail pour la première fois", selon un sondage* CSA pour Malakoff Humanis publié mercredi 6 mai. Ceux qui l'avaient déjà adoptée en sont désormais moins contents : leur "note de satisfaction" a diminué, passant de 9/10 en 2019 à 8,3/10 pendant le confinement.

Si les trois-quarts des télétravailleurs (64% pour les nouveaux télétravailleurs) estiment que la mise en place du télétravail a été facile, 54% d'entre eux estiment néanmoins ne pas pas avoir bénéficié d'un accompagnement lors de sa mise en place (68% des nouveaux télétravailleurs).

Le contexte a un "impact négatif" sur la charge de travail

Cette étude révèle par ailleurs que trois télétravailleurs confinés sur dix estiment que leur santé psychologique (30%) et leur santé physique (27%) se sont dégradées durant cette période. Une même proportion des ces sondés déplorent une augmentation de leur charge mentale (28%), "vivent des tensions avec leur entourage familial" (28%) et considèrent que le confinement a détérioré la qualité de leur sommeil (29%) et de leur alimentation (26%).

Quatre sur dix "ont du mal à articuler temps de vie professionnelle et personnelle" (39%) ou "à se déconnecter du travail" (45%). Ils ressentent aussi "une dégradation de la qualité du lien social" (39%) avec leurs collègues et leur manager, "difficile à maintenir" malgré les outils numériques.

Pour trois des personnes interrogées sur dix, le "contexte particulier de télétravail contraint" causé par le Covid-19 a "un impact négatif" sur leur charge de travail (33%) et sur leur motivation (30%).

7 télétravailleurs sur 10 veulent rester chez eux

Parmi les télétravailleurs avec enfants, près de la moitié éprouvent "des difficultés à assurer le travail à distance tout en devant s'occuper de leurs enfants" (47%), selon ce sondage,

Globalement, les télétravailleurs confinés sont inquiets : 86% éprouvent des craintes "pour l'avenir économique du pays", 49% "pour leur propre avenir" et 42% "pour celui de leur entreprise".

Un tiers d'entre eux pensent que cette crise sanitaire "va modifier la position de leur entreprise vis-à-vis du télétravail" (35%, contre 16% après les grèves de décembre et janvier derniers qui avaient favorisé dans une moindre mesure le recours au télétravail).

Par ailleurs, 73% des télétravailleurs (88% des habitués et 58% des nouveaux télétravailleurs) souhaitent demander à pratiquer le télétravail après le confinement, de manière régulière (pour 32%) ou ponctuelle (41%), ainsi que le préconise l'exécutif et les opérateurs de transports.

*Ce sondage a été effectué du 15 au 20 avril sur internet, auprès d'un échantillon représentatif de 1.010 salariés d'entreprises du secteur privé d'au moins 10 salariés . Il s'agit du premier sondage d'une série de trois enquêtes prévues d'ici à fin mai par Malakoff Humanis.