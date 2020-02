Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois sur cinq pour les Français, Shapovalov sorti Reuters • 05/02/2020 à 23:15









Trois sur cinq pour les Français, Shapovalov sorti par Samuel Martin (iDalgo) Quatre Tricolores étaient en lice ce mercredi pour les 16e de finale du tournoi de Montpellier. Deux d'entre eux sont parvenus à valider leur ticket pour le prochain tour. Le premier est Richard Gasquet, qui s'est défaite de son compatriote Gilles Simon (6-4, 6-4). Adrian Mannarino, le second, a eu un plus de mal mais est tout de même venu à bout de l'Australien Popyrin (6-0, 6-7[7], 6-0). Il affrontera Gaël Monfils (tête de série numéro 1) demain pendant que Gasquet devra faire face à Feliciano Lopez, tombeur d'Ugo Humbert (6-4, 6-1). Les deux derniers matchs de la journée comptait déjà pour les 8e de finale. Gregoire Barrere a créé la surprise en s'imposant aux dépens de Gregor Dimitrov (6-7[4], 6-4, 7-5). Enfin au bout de la soirée, la tête de série numéro 3 Denis Shapovalov s'est incliné face à un autre canadien Vasek Pospisil (6-2, 6-3).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.