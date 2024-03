information fournie par So Foot • 14/03/2024 à 22:44

Trois supporters toulousains condamnés pour avoir retardé le coup d’envoi de TFC-Nantes

Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné mercredi trois supporters du TFC. Ces derniers avaient caché, le 14 mai 2023, un dispositif pour déclencher des fumigènes dans la tribune de supporters du FC Nantes au Stadium lors d’une rencontre de Ligue 1. « Nous voulions faire une blague pour humilier les supporters du FC Nantes. Les Allemands l’avaient fait dans un stade quelques semaines avant » , a déclaré l’un d’entre eux selon les propos rapportés par L a Dépêche .

La « blague » n’a jamais eu lieu puisqu’un service de sécurité avait découvert « un petit dispositif électrique relié par des câbles et visiblement actionnable à distance » en fouillant la tribune réservée aux spectateurs visiteurs, toujours selon le quotidien. Dans la foulée, la police et les démineurs étaient intervenus, retardant le coup d’envoi d’1h30. Les trois supporters ont été condamnés à 18 mois d’interdiction de stade et à 10 000€ d’amende.…

TM pour SOFOOT.com