Trois questions sur les vœux toujours plus explosifs de Kim Jong Un

Le passage à la nouvelle année est l'occasion pour chacun de souhaiter à sa famille et ses proches de belles rencontres, des projets épanouissants, une santé de fer.Rien à voir avec le discours à la nation de Kim Jung Un qui laisse plutôt un arrière-goût de fin du monde. Le dictateur nord-coréen, arrivé au pouvoir en 2011, a une façon bien à lui de célébrer le Nouvel an : avec des vœux belliqueux, mais qui demeurent fort heureusement pieux. Dernier exemple en date, ce mercredi, lorsque le chef d'Etat a notamment annoncé la divulgation prochaine d'« une nouvelle arme stratégique que détient la Corée du Nord ». Retour sur huit années de menaces.Quelle est la mise en scène employée ?Le dirigeant, qui a repris le flambeau de son grand-père, après 19 ans sans aucun discours télévisé, emprunte toujours la même mise en scène. Paré de son habituel costume noir, il apparaît à la télévision depuis le palais présidentiel. Arborant toujours la même coupe de cheveux, rasé de près sur les côtés, Kim Jung Un se tient debout, derrière un pupitre doré orné d'une faucille et d'un marteau face à une armée de micros et dans une salle qui semble vide avec en arrière plan un drapeau communiste. Le discours est déclamé de façon impassible et le montage vidéo verse dans l'incongru : chaque annonce du dirigeant est suivie, tantôt d'une image du palais présidentiel agrémentée de faux applaudissements, tantôt de photos de ses inaugurations de l'année passée.Y a-t-il une gradation de la menace ?Le fond du discours demeure intact : une main tendue vers la Corée du Sud, suivie de menaces contre quiconque voudrait porter atteinte à Pyongyang, tout en narguant l'ONU qui lui enjoint régulièrement de renoncer à son programme nucléaire. Mais au fil des années, la provocation et le vocabulaire martial se sont accentués.Lors de ses premiers vœux, le 31 décembre 2012, Kim Jong Un s'enorgueillit d'un tir ...