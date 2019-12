Trois questions sur les «Sardines», ce mouvement anti-Salvini qui prend de l'ampleur en Italie

Des dizaines de milliers de personnes, et des affiches présentant des... sardines. C'est ainsi que se désignent les manifestants qui se rassemblent depuis la mi-novembre dans plusieurs villes en Italie, pour contrer les idées extrémistes. Le #Sardine hanno invaso #Firenze. Le immagini di piazza della Repubblica dall'alto nel giorno dell'arrivo di #Salvini in città. La protesta con lo slogan #firenzenonsilega https://t.co/99R4GyJAdA pic.twitter.com/9pAsNy8anh-- Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 30 novembre 2019Dans leur viseur : le parti d'extrême-droite de la Ligue. Son leader, Matteo Salvini, a beau avoir quitté le pouvoir fin août dernier, il mène activement campagne à l'occasion des élections régionales. Celles-ci se déroulent actuellement et les semaines à venir un peu partout en Italie. LIRE AUSSI > Italie : «Depuis son échec, Matteo Salvini est en opération dédiabolisation»C'est pour empêcher un possible retour de Salvini au gouvernement et son parti de prendre la tête de grosses collectivités que les « sardines » se sont mobilisés. D'où est né ce mouvement ?Le point de départ a été la victoire écrasante, fin octobre en Ombrie, de la Ligue. Voir l'extrême-droite à la tête de cette région du centre du pays est d'autant plus fort symboliquement que l'Ombrie était historiquement une terre dirigée par la gauche. « Avec la Toscane et l'Emilio-Romagne, ce sont les trois régions traditionnellement rouges de l'Italie », insiste Alberto Toscano, journaliste italien.Dans la même période, une sénatrice ayant survécu à la Shoah, Liliana Segre, a été la cible de très violentes attaques antisémites, notamment sur Internet. Au point d'être placée sous protection policière le 7 novembre, et ce jusqu'à sa mort, a rapporté la Repubblica. « C'est une très grande figure en Italie, et les attaques contre elle ont continué à se répandre. C'est la première fois que la police protège une ...