Trois questions que pose la géolocalisation permanente de Facebook

Ce n'est pas vraiment une surprise, c'est le modèle économique de Facebook depuis que la start-up de Mark Zuckerberg a décidé de gagner de l'argent. Déjà bien embarrassé par de multiples révélations sur ses collectes de données, le groupe américain a reconnu accumuler les informations de géolocalisation des utilisateurs de ses services (Instagram, WhatsApp, Facebook) en permanence pour des raisons de sécurité, mais essentiellement à des fins publicitaires.Comment Facebook accède à votre localisation ?Sollicité par deux sénateurs américains, Facebook a répondu par une lettre officielle de quatre pages, relayée par une journaliste politique sur Twitter. anyone want a granular accounting of how Facebook knows your location no? well here you go anyways and there's 5 more pages where that came from pic.twitter.com/tzaSQ2mU6H-- Emily Birnbaum (@birnbaum_e) December 17, 2019 Facebook explique obtenir les données de ses 2,3 milliards de membres actifs par trois moyens techniques. Si l'utilisateur utilise la géolocalisation active, configurée par défaut sur la plupart des comptes, ce sont à la fois le GPS de l'appareil qui donne la position précise, mais aussi le Wi-Fi et le Bluetooth qui fournissent, eux, des indices pour que les algorithmes de Facebook déterminent le lieu.« Les paramètres de géolocalisation ne sont pas contrôlés par Facebook et dépendent du système d'exploitation de l'appareil. Ce n'est pas un produit ou un paramètre de Facebook », se dédouane partiellement l'entreprise. À l'installation d'une application ou lors de la première connexion sur un navigateur Web, il est en effet demandé d'autoriser ou non la géolocalisation.Ensuite, Facebook s'inspire des « tags » de lieux ou des inscriptions à un événement. Encore plus simple, le système vient piocher dans les adresses fournies par les membres ou les endroits visités comme un musée ou un restaurant. « Même si quelqu'un ...