Trois policiers jugés pour la violente agression de Michel Zecler en 2020

Le producteur de musique Michel Zecler arrive au palais de justice de Paris, le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le procès de trois policiers accusés d'avoir roué de coups le producteur de musique noir Michel Zecler en novembre 2020, dont l'agression filmée avait provoqué un choc et relancé le débat sur les violences policières en France, s'est ouvert lundi devant la cour criminelle de Paris.

L'audience a débuté dans une ambiance chaotique, en raison de l'impossibilité pour tous les soutiens de Michel Zecler d'entrer dans la salle d'audience, trop petite. Parmi eux, le rappeur Stomy Bugsy, l'acteur Jean-Pascal Zadi, la chanteuse Princess Erika.

"Ce procès était important pour nous, et il n'y a pas la place", s'est indignée cette dernière.

"On a l'impression que notre parole, elle ne compte pas. Même quand on subit des agressions, des attaques de la police, on ne peut même pas venir soutenir notre gars. Je trouve que c'est une tragédie de la société française qui minimise encore la parole du Noir", a dénoncé de son côté Jean-Pascal Zadi.

Une salle de retransmission a été prévue, mais plusieurs dizaines de personnes espéraient toujours entrer dans la principale.

Michel Zecler, âgé de 47 ans, costume marine et chemise blanche, est entré dans la salle après que les trois accusés, Aurélien Lapersonne, Pierre Plantier et Philippe Tondeux, suspendus de la police depuis les faits, ont décliné leur identité.

Alignés en rang d'oignon sur le banc des accusés, les trois policiers affichent un visage neutre, le regard souvent baissé pour l'un, une pose un peu avachie pour l'autre, les mains entre les genoux pour le troisième.

Ils sont accusés de violences volontaires en réunion et faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, et encourent 15 ans de réclusion. Un quatrième policier doit être jugé en correctionnelle.

"Discret, apprécié"

Premier témoin entendu, l'enquêtrice de personnalité pour Pierre Plantier, qui l'a rencontré en mars 2026, a évoqué un policier décrit par ses collègues et son entourage privé comme "calme", "discret" et apprécié.

L'acteur Jean-Pascal Zadi arrive au palais de justice de Paris, le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Au sein de la Brigade territoriale de contact (BTC) du 17e arrondissement, où s'est déroulée l'agression, "il est décrit comme quelqu'un qui n'a pas une âme de leader, exécute parfaitement les ordres, a de très bonnes notations par sa hiérarchie", dit l'enquêtrice. "Il sait désamorcer les conflits" au sein de son équipe comme avec les habitants du 17e, selon les collègues cités par l'enquêtrice.

Suspendu avec maintien de salaire depuis l'agression, le policier de 37 ans, qui est aussi sapeur pompier réserviste, est père d'une petite fille de six ans.

Barbe et moustache taillées, sweat clair, le policier, qui avait passé un bac pro dans la restauration, explique à la barre qu'il s'est réorienté vers la police car c'est un métier qu'il "idéalisait".

"Racisme"

Le 21 novembre 2020, alors que la France est en pleine crise sanitaire du Covid, Michel Zecler est interpellé par une patrouille policière devant son studio de musique parisien pour non-port du masque et suspicion de consommation de cannabis.

Poussé par les policiers à l'intérieur du sas étroit de l'entrée de son local, le producteur subit alors un passage à tabac très violent, "une avalanche de coups" enregistrée par la caméra de surveillance du studio.

Michel Zecler aura subi une interruption totale de travail (ITT) de 45 jours, pour notamment une déchirure totale du tendon du biceps gauche.

Révélées par le site Loopsider six jours après les faits, les images de la vidéosurveillance créent un choc - le président Emmanuel Macron parlera de "honte" - et invalident la version des policiers. Leur procès-verbal d'interpellation indiquait que le producteur leur avait porté des coups et avait tenté de s'emparer de leur matraque.

Capture d'une vidéosurveillance partagée sur les réseaux sociaux montrant le producteur Michel Zecler violenté par des policiers à l'entrée d'un studio de musique à Paris, le 21 novembre 2020 ( Michel Zecler / - )

"S'il n'y avait pas eu de caméras... leurs procès-verbaux auraient suffi à m'envoyer en prison, et pour longtemps", se désole Michel Zecler, qui reste très marqué par son agression six ans après.

L'affaire avait relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police, jugés systémiques par des victimes et des chercheurs, mais relevant d'actes isolés selon l'institution et les syndicats de police.

Les policiers ont toujours nié toute dimension raciste.

Michel Zecler affirme qu'il a été traité de "sale nègre" pendant son tabassage. La justice, sans remettre en cause sa sincérité, a estimé ne pas disposer d'éléments de preuve suffisants pour retenir la qualification de racisme.