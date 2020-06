Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois points précieux pour le Hellas Verone Reuters • 20/06/2020 à 23:44









Trois points précieux pour le Hellas Verone par Léo De Garrigues (iDalgo) Le Hellas Verone s'impose dans la douleur à domicile face à Cagliari (2-1) Samuel Di Carmine a inscrit un doublé pour les locaux. Le premier de la tête suite à un centre de Darko Lazovi? à la 14e minute, le second d'une frappe lointaine 12 minutes plus tard. Fabio Borini, coupable d'un tacle dangereux, a laissé ses partenaires à 10 et Cagliari en a profité pour réduire le score par l'intermédiaire de Giovanni Simeone juste avant la mi-temps. Mais Luca Cigarini s'est lui aussi fait exclure en fin de rencontre côté visiteurs. Au classement, Vérone grimpe à la 7e place alors que Cagliari reste 12e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.