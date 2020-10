Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois points importants pour Nice Reuters • 03/10/2020 à 23:11









Trois points importants pour Nice par Samuel Messberg (iDalgo) A 11 contre 10 pendant la quasi-intégralité du match, les Niçois se sont imposés 2 buts à 1 contre Nantes dans un match comptant pour la 6ème journée de Ligue 1. Après l'exclusion de Girotto dès la 3ème minute la tâche fût bien plus facile pour les hommes de Patrick Vieira. Pourtant il aura fallu aller puiser dans les réserves pour aller chercher cette victoire. Après l'ouverture du score d'une majestueuse tête de Dante sur un corner de Gouiri à la 27ème minute, les Niçois pensaient retourner aux vestiaires avec une avance d'un but. Mais ce n'a pas été le cas : dans un duel aérien Pèlemard contre le ballon de la main et offre un penalty à Louza qui le transforme juste avant la pause (45+5'). Le score était donc de un partout lorsque les joueurs sont rentrés aux vestiaires. Mais au retour de ces-derniers, les Niçois ont été plus incisifs et à l'heure de jeu, Kephren Thuram est venu inscrire le but victorieux des Aiglons. Les Nantais n'auront jamais pu revenir lors des 30 dernières minutes. Nice prend donc la huitième place et laisse les Canaris à la quinzième position du championnat. Lors de la 7ème journée Nice ira à Saint-Etienne et Nantes recevra Brest.

