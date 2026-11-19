"Trois perdants": à Kiev, des habitants amers sur la rencontre entre Trump, Poutine et Xi

Le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump posent pour des photos à leur arrivée pour une réunion trilatérale à la Villa Kylin, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, dans la province méridionale du Guangdong, en Chine, le 19 novembre 2026 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

La rencontre de "trois perdants": les habitants de la capitale ukrainienne, sous des frappes de drones russes particulièrement intenses jeudi, ont des mots durs pour qualifier la réunion entre Trump, Poutine et Xi en Chine, où la guerre en Ukraine a été évoquée en l'absence de Kiev.

"Étant donné que Trump est un allié de Poutine et qu'il n'est pas du côté de l'Ukraine, je ne pense pas qu’il en sortira quoi que ce soit de constructif", affirme Oleg Oboukhovsky, un vétéran de 49 ans, rencontré non loin de la place de l'Indépendance à Kiev.

Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping "font tous des choses mauvaises", assène de son côté Guennady Bestroukhine, 68 ans, évoquant à propos du sommet en Chine une rencontre de "trois perdants".

Les dirigeants américain, russe et chinois ont insisté sur le caractère "historique" de leur discussion d'environ 1H20 à Shenzhen jeudi, à l'issue de laquelle ils ont adopté une "déclaration de paix" affichant leurs ambitions internationales et leur critique des institutions multilatérales.

Pendant ce temps à Kiev, les alertes avertissant les habitants d'attaques de drones russes ont retenti quasiment en continu depuis le matin.

Des journalistes de l'AFP ont entendu les bruits d'explosions de la défense antiaérienne au-dessus du centre-ville à plusieurs reprises au cours de l'après-midi.

"pas de sens"

Ces attaques de drones ont fait un mort, quatre blessés et provoqué notamment un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier de Podil, tandis que des débris étaient en feu dans l'après-midi sur une route du quartier d'Obolon, a indiqué le maire, Vitali Klitschko.

"La Russie a terrorisé Kiev avec des drones tout au long de la journée. Des attaques sont en cours dans les quartiers résidentiels de la capitale", a affirmé la police dans un communiqué, accompagné de photos montrant des immeubles détruits et des pompiers tentant d'éteindre les flammes.

Alina, une psychologue de 28 ans, ne s'informe plus depuis trois semaines. "C'est beaucoup plus simple (...) Je suis dans un tel état que c'est mieux de ne même pas être au courant" de la rencontre trilatérale en Chine.

Pour Oleg Oboukhovsky, ni Donald Trump, ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping ne sont réellement en mesure de décider du sort du monde.

"Pour commencer, regardez la situation de Poutine: il s'attendait à prendre Kiev en trois jours, et nous voilà dans la cinquième année (de guerre en Ukraine, ndlr). Trump doit s'occuper de l'Iran. Xi est concentré sur Taïwan. De quoi pourraient-ils décider ? Cela n'a pas de sens", assène-t-il encore.

L'invasion russe de l'Ukraine déclenchée en février 2022 est devenue le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Les efforts diplomatiques sous médiation américaine, relancés la semaine dernière après une pause de huit mois, n'ont pour l'instant abouti à aucun résultat concret pour y mettre un terme.