Trois paires d'enceintes de bibliothèque pas trop chères

Comparatif « Wirecutter ». Si vous cherchez la meilleure qualité sonore, vous avez besoin d'une chaîne HiFi en éléments séparés. Nous avons testé une vingtaine de paires d'enceintes de petite taille facturées 100 à 500 euros, de marque Q Acoustics, Elac , Kef, Monitor Audio et autres. Nous recherchions des modèles dotés de hauts-paleurs puissants et fidèles, bien conçus, et si possible agréables à regarder. Voici nos choix.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

ARTICLE ENRICHI LE 1er MARS 2019 : Après avoir testé les nouvelles versions de nos anciens premier et deuxième choix, nous optons à la place pour les Q Acoustics 3020i et les ELAC Debut 2.0 B6.2.

La paire d'enceintes que nous conseillons diffuse un son d'excellente qualité, elle pourra servir pendant des années comme pièce maîtresse d'un système audio stéréo, voire d'une configuration home cinéma multicanal, en combinaison avec un bon ampli. Les enceintes Q Acoustics 3020i se sont distinguées parmi plus d'une vingtaine de modèles que nous avons testés : dans cette catégorie de prix, elles offrent un son de plus grande qualité et sont mieux finies que leurs concurrentes.

Les enceintes Q Acoustics 3020i sont fantastiques à tout point de vue : côté son et côté esthétique. Elles restituent tous les genres musicaux avec un excellent niveau de détail et de clarté sur une large scène sonore, et malgré leur format compact, offrent à la fois des basses profondes et des voix précises. Les 3020i sont bien conçues, avec des bornes de raccordement de haute qualité pour brancher les câbles, des angles joliment arrondis qui résistent aux éclats et une grille à attache magnétique. Q Acoustics propose quatre options de finition. La marque propose aussi un haut-parleur central pour créer un système home cinéma.

