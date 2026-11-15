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Trois navires attaqués par des drones en mer Noire - PM roumain
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 12:54

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Trois navires commerciaux ont été attaqués samedi en fin de journée par des drones en mer Noire, près du canal de Sulina, un des bras du Danube en Roumanie, a déclaré dimanche le Premier ministre roumain Luca Niculescu.

Le ministre de la Défense, Stefan Radu Oprea, a précisé qu'il n'y avait pas eu de victimes et que les équipages des navires avaient réussi à maîtriser les incendies à bord.

Il a indiqué que les trois navires étaient le pétrolier et chimiquier Evia Petrol V, battant pavillon grec, le vraquier Marsol et le pétrolier Ali Najafov, tous deux battant pavillon de Saint-Christophe-et-Niévès.

Luca Niculescu a ajouté que la Roumanie avait fait décoller des avions de chasse à deux reprises au cours de ces attaques.

La Russie a multiplié les attaques en mer Noire ces derniers mois, affirmant cibler des navires qui approvisionnent l'armée ukrainienne.

Dimanche, le ministère russe de la Défense a dit avoir frappé un cargo dans le port ukrainien Chornomorsk, selon l'agence de presse russe Ria.

(Rédigé par Luiza Ilie ; version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
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