information fournie par So Foot • 15/11/2023 à 18:58

Trois mois après son dérapage homophobe, Kévin N'Doram a dirigé l’entraînement d'une équipe LGBT

La belle image de la semaine.

Sanctionné d’un match de suspension avec sursis pour des propos homophobes à la mi-temps d’un match face à Marseille ( « On joue comme des tapettes » ) au micro de Prime Video en août dernier, le Messin Kévin N’Doram s’était aussi engagé à réaliser une « action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football auprès d’une association experte qui travaille sur ce thème aux côtés de la LFP tout au long de la saison en direction des clubs et des supporters ». C’est désormais chose faite, puisque N’Doram s’est rendu mardi soir à l’entraînement du PanamBoyz & Girlz United, un club de foot 100% inclusif, luttant contre l’homophobie, et à l’initiative des maillots arc-en-ciel portés en Ligue 1 lors des journées de lutte contre l’homophobie.…

JF pour SOFOOT.com