Trois matchs de Serie A reportés en raison du coronavirus Reuters • 23/02/2020 à 11:50









Trois matchs de Serie A reportés en raison du coronavirus par Hugo Chalmin (iDalgo) Alors que le coronavirus a contaminé 79 personnes ainsi que causé la mort d'un homme de 78 ans et une femme de 75 ans en Italie, le Premier ministre Italien, Guiseppe Conte a officialisé le report de trois matchs de Serie A. L'épidémie du coronavirus touchant la Lombardie et la Vénétie, ce sont les rencontres de dimanche Inter Milan / Sampdoria, Atalanta / Sassuolo et Hellas Vérone / Cagliari qui ont été reportées. En revanche, l'affrontement entre le Genoa et la Lazio Rome de dimanche après-midi n'a pas été décalé. Les Biancocelesti ont la possibilité de revenir à une longueur de la Juventus Turin, leader du championnat. À noter également qu'une partie de Serie B et une de Serie C n'ont pas eu lieu samedi pour éviter la propagation du virus.

