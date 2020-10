Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois Jours de Bruges-La Panne : Yves Lampaert en solitaire Reuters • 21/10/2020 à 18:31









Trois Jours de Bruges-La Panne : Yves Lampaert en solitaire par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi, l'ultime course du World Tour de la saison, les Trois Jours de Bruges-La Panne, une semi-classique flandrienne, se déroulait en Belgique. En raison d'un vent extrêmement fort soufflant sur le plat pays, elle a été réduite à 188 kilomètres. Habituellement acquise aux sprinteurs, cette compétition est revenue, cette année, au Belge Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), vainqueur en solitaire à La Panne après que le vent ait morcelé le peloton sous l'effet des bordures. Dans le bon groupe, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) est malheureusement parti dans le fossé à 16 bornes de la ligne, abandonnant la course sur le champ. C'est finalement à sept kilomètres de l'arrivée que Lampaert prenait la poudre d'escampette pour lever les bras une dernière fois en 2020.

