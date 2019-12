Trois jours à bord de la frégate «La Fayette» avec la marine nationale

« Rendez-vous sur le pont pour appel avant appareillage ». Ce message diffusé par haut-parleur à travers tout le bateau retentit de la cale à la passerelle. Aussitôt, les quelque 160 marins embarqués à bord de la frégate légère furtive « La Fayette », navire de guerre de la marine nationale, pour ces trois jours d'exercice en mer, rappliquent. Ils sont mousses, matelots, officiers et exercent, tous réunis, une cinquantaine de métiers : pilotes, plongeurs, mécaniciens, chef de quart, cuisiniers, barreurs, techniciens... Les plus jeunes ont 18 ans et la moyenne d'âge est de 28. « Chaque marin a au moins deux casquettes et fonctionne en binôme », explique Nicolas qui, à 27 ans est, entre autres, le commissaire du bateau, l'administrateur en charge des finances, de la logistique, des ressources humaines.C'est l'heure du départ. Le drapeau français est hissé au son du clairon. Tout le monde s'affaire. Des exercices de simulation réalisés avec un hélicoptère Panther et ses pilotes (les marins de l'air) sont prévus l'après-midi et le lendemain. Appontement, décollage, hélitreuillage, crash, incendie... s'enchaîneront. Réparations aussi.20 femmes dans l'équipageA la passerelle, la cabine de pilotage du navire, le commandant Sébastien Martinot (numéro un à bord, que l'on surnomme le Pacha), assis sur son fauteuil réservé ou bien debout à circuler d'un poste à l'autre, donne ses ordres à Andrea, la cheffe de quart, pour sortir le bateau de 125 m de long du port, sans heurts. Cette dernière est l'une des 20 femmes de l'équipage. Admises sur les bateaux depuis 1993 (à l'exception des sous-marins), elles « sont payées comme les hommes », souligne un officier marinier. Tout l'enjeu pour les bateaux est d'être adapté, avec des couchettes et sanitaires séparées. « On a établi des règles strictes à bord. Les hommes doivent éviter de se balader en petite tenue, faire attention à leurs ...