Trois joueurs du PSG débriefent la finale contre Arsenal et rêvent d'égaler le Real Madrid

Aux bons souvenirs de Budapest. Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé n’ont pas oublié le back-to-back . Et encore moins les matchs marquants de la campagne dorée, comme la rencontre aller face au Bayern, en demi-finales : « C’était un match de folie , raconte Kvaratskhelia dans une interview avec ses deux coéquipiers pour The Athletic . Ce match restera à jamais gravé dans l’histoire du football. Avoir pu disputer ce match était un privilège. »

Et puis y a la finale contre Arsenal, « un moment magnifique » pour Ruiz. Une finale « difficile » pour Dembélé. C’est vrai qu’on était loin du 5-0 de l’année passée.…

LP pour SOFOOT.com