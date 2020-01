Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois Français portés disparus à Bagdad, selon SOS Chrétiens d'Orient Reuters • 24/01/2020 à 20:45









PARIS (Reuters) - Trois Français et un Irakien travaillant pour SOS Chrétiens d'Orient ont disparu au début de la semaine à Bagdad, a fait savoir vendredi l'association. Ils ont été vus pour la dernière fois lundi près de l'ambassade de France, précise-t-elle dans un communiqué, indiquant qu'aucune demande de rançon n'a été formulée. "Après plusieurs tentatives de contact restées infructueuses toute la journée de mardi, nous avons constaté leur disparition mercredi et avons donc immédiatement alerté les autorités françaises. Aujourd'hui, les autorités françaises et irakiennes se coordonnent pour enquêter et retrouver leur trace", ajoute SOS Chrétiens d'Orient. Au Quai d'Orsay, on indique que "le ministère des Affaires étrangères est en étroit contact avec l'association et a été informé de la situation". (John Irish et Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)

